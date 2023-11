Parim kingitus mehele jõuludeks: kalastustarbed või lipsunõel?

Ka jõuluarmastus võib käia kõhu kaudu

Ühelt poolt on gurmaanile lihtne kinki teha – maitse- ja joogielamused võetakse alati hästi vastu. Teiselt poolt võib olla keeruline leida midagi sellist, mida kingisaaja ei ole juba proovinud. Nutikaks nipiks on tutvuda kohalike tegijate ja just uute tulijate pakutavate toodetega. Isegi kõige suurem gurmaan ei suuda kõikidel uutel ja veel tähelepanu ootavatel toodetel silma peal hoida ja korralik kinkekomplekt on alati teretulnud.

Kes mitte ei armasta head sööki-jooki üksnes nautida, vaid armastab ise pliidi taga tegutseda ja tema käe alt tuleb maailma parim jõulupraad, siis korralikud kokkamisvahendid tasuvad ka alati ära. Kvaliteetne köögiabiline võib olla selle aasta kingitus mehele jõuludeks ja järgmine aasta on juba kasutusel, et valmiksid parimad jõulutoidud.

Toeta hobi ehk kingi kalastustarbed

Kui palju on neid hobisid, mida saab harrastada värskes õhus läbi aasta, ühtviisi nii Eestis kui välismaal ja nii üksi kui seltskonnaga ning kus on alati midagi uut õppida ja avastada? Kalastamine vastab kindlasti kõikidele nendele tingimustele ja seetõttu on ka kalastustarbed Kaup24 e-poest ideaalne kingitus mehele jõuludeks: Jaxon kalastusvest, Hokkaido õngeritvade alus või Banshee landid.

Ei ole muret isegi siis, kui tegu on mehega, kes pole kunagi varem kalavetele jõudnud. Poes on olemas kalastustarbed ka täiesti värsketele kalameestele, tihtipeale mugavas komplektis, et korraga kõik vajalik kätte saada. Juba kogenumale kalamehele ei tasu umbropsu midagi valima hakata. Küsi julgelt, millised kalastustarbed on olemas, millest tunneb puudust. Üllatusmomendi säilitamiseks võib ta sulle öelda näiteks kolm asja, mille seast saad ise lõpliku valiku teha.

Kingitus mehele jõuludeks - midagi ajatut ja stiilset