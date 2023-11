VIDEO ja BLOGI | Läänemets: EKRE on võtnud terve riigi pantvangi

Kallase sõnul läheks praegu opositsiooni esitatud muudatusettepanekute menetlemiseks riigikogus aega kuus kuud, eelarve peab saama aga vastu võetud hiljemalt märtsiks. Seetõttu, teatas Kallas, otsustas valitsus veel kuus eelnõu usaldushääletusega siduda.

Kallase sõnul ei ole opositsiooni muudatusettepanekud esitatud mõttega pidada debatti, vaid ummistada riigikogu ning halvata riigi toimimine. Nad põhimõtteliselt ei tunnista valimistulemust, teatas peaminister. „See ei ole põhiseaduspärane, et opositsioon hakkab ütlema, mida ära keelata. Nemad ei saanud kokku häälteenamust!“ ütles Kallas ägedalt.

Peaminister kinnitas, et opositsiooniga püüti läbi rääkida, ent kasu sellest polnud. „Kui parlamendi töö on täiesti takistatud, kas meie peaks siis istuma käte peal ja mitte tegema ühtegi otsust?“ küsis Kallas retooriliselt, lisades, et opositsioonil pole kunagi varem olnud õigust niimoodi käituda.

Ajakirjanike küsimused riigikogu töö kohta teenisid Kallaselt emotsionaalse monoloogi. „No teate, kui me olime opositsioonis, siis meid ka ärritasid palju asju. Me pidasime kõnesid, hääletasime, tegime ettepanekuid. Kas meiega tol korral arvestati? Ei olnud seda, öeldi, et harjuge ära, meie oleme võimul!“ rääkis ta tuliselt.

Pressikonverentsil osalenud Läänemets ja Tsahkna jäid küsimustele vastates vaoshoitumaks, ent kinnitasid samuti, et ei näe usaldushääletusele teist alternatiivi. „Opositsiooni eesmärk on esile kutsuda erakorralisi valimisi, see on terroristlik käitumine, niimoodi riigikogu tööd blokeerida,“ märkis Tsahkna. Läänemetsa sõnul on kõige suurem vastutus olukorda lahendada EKRE-l, kes on terve riigi pantvangi võtnud.