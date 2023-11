Ukraina väljaanne: piiri blokeerimise korraldajad on Poola ja Slovakkia Vene-meelsed paremäärmuslased

Poola-Ukraina piiri blokeerimise ametlik organiseerija on Poola kodanik Rafał Mekler, kes on endanimelise transpordifirma omanik. Mekler on Poola Vene-meelse erakonna Vabaduse ja Sõltumatuse Konföderatsioon (KWN) Lublini vojevoodkonna rakukese esindaja. Erakonna juht Janusz Korwin-Mikke on kutsunud üles tunnustama Krimmi annekteerimist Venemaa poolt ning külastas ise Krimmi 2015. aastal ja kohtus seal Vene okupatsioonivõimude juhi Sergei Aksjonoviga.