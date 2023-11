Õnne Pillak: väikelaste vanemate haigus- ja hooldushüvitis suureneb järgmisest aastast

Reformierakondlasest riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Õnne Pillaku sõnul on tähtis, et haige lapsega koju jäädes tunneksid vanemad end kindlalt ega kaotaks majanduslikult.

„Seni on lapsehoolduspuhkuselt tööle tagasi läinud vanemale makstud haigus- ja hooldushüvitist alampalga järgi. Paljudele peredele tähendab see sissetuleku märgatavat vähenemist ajal, mil vanem on haigestunud või hoolitseb haige lapse eest,“ ütles Pillak. Lisades, et eriti haavatavad on sellise olukorra tõttu üksikvanemad.

Pillak selgitas, et 2024. aasta 1. juulist hakkavad lapsehoolduspuhkuselt tööle tagasi läinud vanemad saama haigus- ja hooldushüvitist kas oma tegelikult sissetulekult või saadud vanemahüvitise alusel, sõltuvalt sellest, kumb on pere jaoks soodsam. Ta tõi välja, et kõnealune muudatus lahendab olulise kitsaskoha ca 11 tuhande lapsevanema jaoks.

„Tänu sellele muudatusele saavad vanemad vajadusel rahuliku südamega koju jääda ja oma laste eest hoolitseda. Mul on hea meel, et Riigikogu selle heaks kiitis. Vaatamata sellele, et EKRE saadikud tegid kõik endast oleneva, et seda ei juhtuks,“ sõnas Pillak. Ühtlasi märkis ta, et EKRE ja Isamaa püüdsid tänasel ööistungil selle eelnõu vastuvõtmist kogu hingest takistada ja lõpuks hääletas opositsioon peredele kasuliku muudatuse vastu.