Päev liikluses: sõiduk paiskus üle katuse

Täna varahommikul on teeolud erinevad. Teekatted suurematel riigiteedel Pärnu- ja Läänemaal on valdavalt soolamärjad, mujal lumised või sõiduradade vahel lumised. Teetemperatuur on saartel plusspoolel, mujal nulli lähedal või miinuses.