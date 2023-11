VIDEO | USA ja Kanada piiril plahvatas sõiduk, kaks inimest hukkusid

USA ja Kanada piiripunktis, mis asub Niagra Fallsi lähedal, plahvatas sõiduk ja kaks inimest surid. Seni on neli USA-Kanada piiriületuspunkti suletud.

New Yorgi kuberner kinnitas The Guardiani andmetel, et miski ei viita terrorirünnakule, mida kinnitas nüüd ka FBI uurimist lõpetades.

New Yorgi senaator Chuck Schumer kirjutas X-i postituses, et oli FBI-ga rääkinud ja saanud teada, et kaks inimest hukkusid plahvatuses.

Kanada peaminister Justin Trudeau ei kommenteerinud pikalt juhtunut, öeldes, et tegemist on väga tõsise olukorraga ja nad võtavad seda erakordselt tõsiselt.

Rainbow Bridge ja veel kolm piiripunkti Lewistonis, Whirlpoolis ja Peace Bridge’i juures suleti pärast plahvatust, kuigi viimased avati mõned tunnid hiljem.

Valge Maja ametnikud kinnitasid, et jälgivad pingsalt olukorda ning et õiguskaitseametnikud on kohapeal ja uurivad.

Sotsiaalmeedias ja uudistesaitidel levivad videod juhtunust.

USA föderaalse maanteeameti andmetel ületab Rainbow Bridge’i iga päev umbes 6000 sõidukit. Ligikaudu 5% on föderaalsete andmete kohaselt veoautoliiklus.