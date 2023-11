Siseminister: Soome otsus on mõistlik, aga Eesti niisama piiri kinni ei pane

Läänemets sõnul on Eesti seisukoht endiselt see, et idapiiri niisama sulgema ei hakata. „Kui meil tekib olukord, kus migrantide elu ja tervis võib piiril ohtu sattuda, siis peame piiri sulgemist kaaluma,“ ütles minister.

Ta rõhutas, et ükski Venemaa poolt saadetud illegaal Eestisse ei pääse. „Selle küsimuse oleme lahendanud Soomest natuke erinevalt,“ selgitas Läänemets. „Soomes jõuavad nad piiripunktini, aga Eestis piirijooneni, mis on kahe piiripunkti vahel. Riigi territooriumile nad ei jõua.“

Läänemetsa sõnul on Eesti valmis vajadusel rändesurvele kiiresti reageerima. „Aga peame arvestama, et väga palju meie kodanikke ja Euroopa kodanikke on siit liikunud Venemaa poole, oleks hea, kui kõik saaksid sealt tagasi tulla,“ märkis ta, lisades, et piiripunkti sulgemine võib tekitada teistsuguse ummistuse.

Läänemets tõdes, et Soome otsus on väga mõistlik. „Esiteks on Venemaa puhul tegu agressorriigiga ja kellelgi ei peaks sinnapoole eriti suurt tungi olema,“ lausus siseminister. „Teiseks on tegu organiseeritud ränderündega ja sellele tuleb proportsionaalselt vastata,“ lisas ta.

Soome kannatus katkes

Eelmisel nädalal sulges Soome valitsus riigi kaguosas neli piiripunkti, sest Venemaa ametnikud lubasid järjest suuremal arvul dokumentideta varjupaigataotlejaid üle piiri. Varem ei lubanud Venemaa võimud inimesi Venemaalt Soome piiripunktidesse ilma vajalike reisidokumentideta.

Nelja kagupoolse piiriületuspunkti sulgemine viis migrantide voo põhja poole, eelkõige Vartiuse ja Salla piiripunktidesse. Mõlemad ülesõidukohad suletakse alates reede südaööst ja jäävad suletuks vähemalt 23. detsembrini. Avatuks jääb vaid üks piiriületuspunkt Raja-Jooseppis Soome Lapimaa põhjaosas. Samuti tsentraliseeritakse varjupaigataotluste menetlemine selles piiripunktis, ütles Soome siseminister Mari Rantanen.