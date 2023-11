VIDEO ja FOTOD | Sünoptik: tuul tõuseb aina tugevamaks, tihe lumesadu jõuab mandrile öösel

Sünoptiku sõnul kogub tuul juba jõudu ja tõuseb aina tugevamaks. Saartel on praegu tuulekiirus 21 m/s ning põhjarannikul 23 m/s. Ilmateenistuse andmetel on Kesk-Eestis ilm leebem ning tuulekiirus küündib 10 m/s lähedale.

Paljak kinnitas, et hommikuks jääb tuul märksa nõrgemaks. Eesti lääneosas ja ida pool on tema sõnul veel tugevamaid tuuleiile, mis ulatuvad kuni 20 m/s. Ka rannikul on neljapäeval oodata tuulepuhanguid, mille tugevus jääb 14-15 m/s kanti. „Aga see ei ole enam tormituul,“ märkis Paljak.

Transpordiamet pani autojuhtidele südamele, et nad tormis ettevaatlikult liikleksid ning järele mõtleks, kas tuisus on tingimata tarvis sõitu minna. „Enne sõitu peaks kontrollima, kas autol on korrektsed rehvid all ja kas kojamehed töötavad korralikult,“ loetles Transpordiameti teehoiuteenistuse direktor Janno Sammul ettevaatusabinõusid. Ta lisas, et lubatud piirkiirus ei tähenda, et lörtsi- ja lumesajus sõites selleni tingimata küündima peaks.