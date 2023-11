VIDEO ja FOTOD | Ilm muutub pehmemaks, kuid liikluses tuleb olla eriti tähelepanelik

Paljak kinnitas, et hommikuks jääb tuul märksa nõrgemaks, mis praeguseks ka juhtunud on. Rannikul on neljapäeval oodata tuulepuhanguid, mille tugevus jääb 14-15 m/s kanti. „Aga see ei ole enam tormituul,“ märkis Paljak.