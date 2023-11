Soome sulgeb pea täielikult piiri Venemaaga: lahti jääb vaid üks piiripunkt Lapimaal

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles, et Moskva vastab „loomulikult“ Soome otsusele piir täielikult sulgeda, teatas Reuters. Ta ei täpsustanud, millised meetmed Venemaa kasutusele võtab.

Ta süüdistas probleemides ka Soomet, kuid lisas, et Kreml on läbirääkimiste osas avatud. „Oleme avatud dialoogile, eriti piiriga seotud küsimustes,“ ütles Zahharova.

Soome on palunud abi EL-i piiri- ja rannikuvalveametilt Frontexilt. Euroopa Liidu siseasjade volinik Ylva Johansson ütles europarlamendile, et Soome on palunud idapiiril olukorra lahendamiseks abiks 60-liikmelist abijõudu.