Hollandis põgenes omaniku juurest „äärmiselt mürgine“ madu. Otsingutesse sekkus politsei

Lõuna-Hollandi linna Tilburgi politsei teatas, et mamba omanik andis neile esmaspäeva õhtul märku, et „tal on madu kadunud“.

Politsei väljastas tagaotsitava plakati, millel oli pilt rohelisest mambast ja hoiatus: „Madu on väga ohtlik.“

Politsei teatas, et nad on võtnud ühendust mitme asjatundjaga riigis, et leida madu nii kiiresti kui võimalik. Nad lisasid, et otsing hõlmab politseikoera.

„Rohelise mamba hammustus on äärmiselt mürgine. Kui keegi saab hammustada, on oluline pöörduda viivitamatult arsti poole,“ lisas politsei.

Politsei sõnul on positiivne see, et roheline mamba „ei otsi vastasseisu“ ja tõenäoliselt ei ole troopiline olend huvitatud minema õue Hollandi jaheda talve ajal.

„Talle meeldivad pimedad ja soojad ruumid. Kui ta selle leiab, on ta väga passiivne,“ seisis avalduses.

Pretoria loomaaia andmetel on Ida-Aafrika lõunaosa rannikupiirkondadest pärit rohelised mambad äärmiselt mürgised karnivoorid.

„Selle liigi puhul on registreeritud juhtumeid, mis lõppesid surmaga vaid 30 minuti jooksul,“ teatas loomaaed.