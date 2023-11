Mupo võib peagi saada õiguse teleskoopnuia kasutada. Tallinna abilinnapea: välistan täielikult võimaluse, et ametnikud jõudu kuritarvitavad

Tallinna abilinnapea Tiit Teriku sõnul vajavad kohalikud korrakaitseametnikud lisaõiguseid. „Kui meil on näiteks põhjendatud kahtlus, et taksojuht on alkoholi-või narkojoobes, ei tohi me teda kinni pidada ega täiendavaid toiminguid teha,“ selgitas ta. Terik lisas, et korrakaitsjatel on õigus vaid joobe kohta küsida, ent koostöökohustust juhil ei ole.

Eelnõu järgi saaks kohalikud korrakaitseametnikud sarnaselt riigipolitseile õiguse kasutada füüsilist jõudu. Teriku sõnul pole suurt vahet, kas seda tohib kasutada riigiteenistuja või kohalik korrakaitsja. Ta välistas täielikult võimaluse, et mupo ametnikud võiks füüsilise jõu kasutamise õigust kuritarvitada.

Mupo ametnikele lisaõiguste andmine tähendaks nii inimjõu kui rahalise ressursi säästmist, ütles Terik. Sel juhul ei peaks nad igapäevaste toimingute jaoks riigipolitseid kaasama. Samuti ei jõua politsei Teriku sõnul vahel piisavalt kiiresti sündmuskohale.

„Küsimus ei ole selles, et munitsipaalpolitseiamet tahaks võimu või suurust näidata,“ kinnitas Terik. „Kui ta tahaks seda eputamise pärast, siis ta võiks endale ju kuldsed mundrid teha.“

Terik märkis, et mitmed mupo ametnikud töötasid varem riigipolitseis. Neil on hea väljaõpe ning nad on oma valdkonnas pädevad, tunnustas ta. Terik lisas, et kohalike omavalitsuste ametnikud on väga võimekad ja lahendavad oma töös ka keerukamaid probleeme, näiteks laste hooldusõiguste küsimusi.

Terik sõnas, et Tallinna linn on juba aastaid mupo ametnikele suuremaid sekkumisõiguseid taotlenud, kuid poliitikud on sellele seni vastu seisnud.

„Kui riik üritab mitmetes kohtades oma eelarvet üle vaadata, siis nüüd on neil tekkinud vajadus anda kohalikele omavalitsustele rohkem õiguseid teatud olukordades toimetada,“ uskus Terik, et teema päevakorda kerkimise taga on valitsuse kärpeplaanid.