FOTOD | Õuduste öö. Tuntud Tartu spaahotell osutus lutikate kasvulavaks

„Tulime üheks päevaks Tartusse, mul oli arsti juurde aeg,“ selgitas Karoliina. „Antud hotellil on head hinnangud ja arvustused, nende restoran sai Michelini tärni. Vaatamata sellele, et kevadel oli neil probleeme veetorustikest leitud Legionella bakteriga, arvasin ma, et juhtkond suhtub hotelli puhtusesse ja korda väga hoolikalt ning arusaamatusi ei teki.“

Tegelikkus valmistas neile aga pettumuse. Hoolimata sellest, et hotelli kaheses toas on keskmine hind ühe öö kohta ligikaudu 120 eurot (ja seda ilma spaasissepääsuta), ei jäänud nad rahule teeninduse ega puhtusega. „Ärkasime hommikul vara, kogu keha kiheles ja sügeles. Märkasin kohe linadel tumedaid jälgi ja taipasin, et see on mu mehe ja minu veri. Hakkasin voodit uurima ja tundsin külmavärinaid – linadel olid verised triibud, ümberringi lebasid putukakestad ja surnud lutikad, kelle me kogemata une pealt lömastasime,“ rääkis Karoliina.