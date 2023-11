Valge Maja: Wagner Group valmistub pakkuma Hizbollah’le või Iraanile õhutõrjevõimet

Äsja avaldatud luureandmed ei täpsustanud, kust raketisüsteem tuleb. CNN on varasemalt teatanud, et Wagner grupile anti ülesandeks toimetada raketisüsteem SA-22 Süüriast Liibanoni Hizbollah’ kätte.

Süüria president Bashar al-Assad nõustus varustama Hizbollah’ga Venemaal toodetud Pantsirina tuntud raketitõrjesüsteemi, kinnitasid kaks allikat CNN-ile.

„Jälgime tähelepanelikult, kas Wagner annab sõjavarustust Hizbollah’le või Iraanile,“ ütles Kirby. „Oleme valmis kasutama oma terrorismivastaseid sanktsioone Venemaa isikute või üksuste vastu, kes teevad destabiliseerivaid ülekandeid.“

Venemaa õhutõrjesüsteemi Hizbollah’le üleandmine peegeldab häid relvasuhteid Iraaniga, mis on pärast Venemaa suuremahulist sissetungi Ukrainasse tugevnenud. USA on mures, et Iraan valmistub varustama Venemaad ballistiliste rakettidega, mida Iraan tutvustas Vene kaitseministrile Šoigule septembris Teherani visiidi ajal.

Wagneri ja Hizbollah’ võitlejad on mõlemad aastaid tegutsenud Süürias, kus nad on koos Venemaa ja Süüria relvajõududega töötanud, et tugevdada Assadi režiimi Süüria opositsiooni vastu. Lääne luuret tundva allika sõnul on tõendeid Hizbollah’ ja Wagneri koostöö tihenemisest Süürias.

USA jaoks on kõige suurem murekoht hetkel võimalus, et Hizbollah’ avab uue rinde Iisraeli-Hamasi sõjas, Iisraeli põhjapiiril Liibanoniga. USA on korduvalt hoiatanud Hizbollah’d ja teisi Iraani toetatud rühmitusi konfliktist eemale hoidma ning paigutanud piirkonda vägesid, et püüda heidutada võimalikku eskaleerumist.

USA luurekogukonna hinnangul on Iraan kalibreerinud oma vastust Iisraeli sõjalisele sekkumisele Gazas, et vältida otsest konflikti Iisraeli või USA-ga.

Hizbollah’ ja Iisrael on viimase kuu jooksul andnud piiriüleseid rünnakuid Põhja-Iisraelis ja Liibanoni lõunaosas, kuid USA ametnikud usuvad, et Hizbollah’ ei kavatse praegu kehtivasse sõtta astuda. Ametnikud ütlevad, et Iraan aga ei säilita täiuslikku kontrolli nende volitatud rühmade üle.