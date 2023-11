Õpetajate streik on endiselt õhus. Haridustöötajate liidu esindaja: kui lubadustest kinni ei peeta, peab järgnema tugev ühiskondlik reaktsioon

Riikliku lepitaja esmase pakkumise lükkas haridustöötajate liit tagasi. Riiklik lepitaja Meelis Virkebau sõnas täna, et tal ja ta kantseleil on plaanis välja tulla uue ettepanekuga. „Me näeme, et kõik pole veel kadunud, kui piltlikult öelda. Teeme kõik, et kivist vesi välja pigistada, et ikka kokkulepe sünniks,“ lausus ta.