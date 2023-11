USA korraldas vasturünnaku Hizbollah’ sihtmärkidele

Pentagoni ametnikud teatasid, et esmaspäeva õhtul said mitmed USA sõjaväelased viga Iraani toetatud relvarühmituste ballistiliste rakettide rünnakus Al-Asadi õhuväebaasile Iraagis. Rünnak põhjustas kaheksa vigastust ja kergeid infrastruktuurikahjustusi.

Seni on Iraani toetatud rühmitused võtnud sihikule USA vägesid droonide ja rakettidega. Seekord kasutati esimest korda pärast Lähis-Ida konfliktide eskaleerumist ründamiseks lühimaaraketti.

Ametnike sõnul üritab USA anda teada, et ta ei taotle laiemat konflikti. Nad soovivad, et Iraani toetatud rühmituste rünnakud Ameerika vägede vastu lõppeksid, vajadusel on USA valmis võtma kasutusele täiendavaid meetmeid.