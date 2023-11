Politsei: oktoobris Tartu lähedal autoga järve sõitnud ja hukkunud mehed olid joobes

Häirekeskus sai 29. oktoobril kella 14.50 ajal teate, et Tartu maakonnas Koogi külas on juhtunud liiklusõnnetus, kus sõiduautoga Opel sõideti lauges kurvis teelt välja vette.

PPA pressiesindaja Ragne Keisk sõnas, et autoga vette sõitnud mehed olid joobes.

„Ekspertiisi tulemustest nähtub, et mõlemad masinas viibinud mehed olid tarvitanud alkoholi, neist ühe joove oli raske. Kumb meestest aga õnnetuse hetkel roolis oli, on veel selgitamisel,“ lausus Keisk, lisades, et kriminaalmenetlus õnnetuse asjaolude osas jätkub.