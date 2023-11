Tuleva aasta linnaeelarvest rääkides sõnas abilinnapea Kaarel Oja, et just liikuvus ja linnaruum on need valdkonnad, kus positiivsed muutused kõige enam silma paistavad. Ta märkis, et töö jätkub nii rattateede kui ühistranspordi arendamisega ning näiteks ööbussid jõuavad liinile aastaringselt.