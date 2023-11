Mikrolaineahi, lauamäng ja teised praktilised jõulukingid

Muidugi on kõige lihtsama viis kingisaajalt otse uurida, mida tal parasjagu tarvis oleks. See aga eemaldab üllatusmomendi, mis on ka oluline. Väga äge on teha ju selline kink, mida saaja üldse ei oska oodata, ent mis läks täiega täppi! Õigesti küsides või lihtsalt tähelepanelik olles, pole seegi võimatu. Hoia külla minnes silmad lahti, võtta ette allolev nimekiri ja kindlasti leiad sealt mõne asja, mis oleks ideaalseks kingituseks.

Mitmekülgne ja alati sobiv mikrolaineahi

Jõulutoidud ja köök on alati omavahel seotud, nii et miks mitte siit alustada. Köök on kohaks, kust leiab väga multifunktsionaalseid seadmeid ja lahendusi. Üks selline näide on mikrolaineahi. Selle abil saab külmutatud toidu kiirelt ära sulatada ja külmkapist võetud toidu hetkega söögisoojaks. Kasvõi peoõhtust alles jäänud jõulupraad! Pliidiga võrreldes on hea seegi, et mikrolaineahi sobib kasutamiseks lastelegi, kes kuuma pliidi ääres end ehk kindlalt ei tunne.

Kui LG, Electrolux või Samsung mikrolaineahi on üks valik, siis teised populaarsed kingitused on kuumaõhufritüür, blender, kohvimasin ja pastamasin. Kõik need võimalused on mugavalt saadaval Hansapost ja Kaup24 e-poodides, et jõuluaegne šoppamine võimalikult lihtne oleks.

Köögiga seotud praktilised jõulukingid võivad olla aga ka midagi söödavat. Need leiavad ju alati kasutust! Olgu selleks siis eksklusiivsemad ja kallimad kohvioad, käsitööšokolaad või mõne väiketootja poolt kokku pandud korvitäis hea-paremaga.

Liigume edasi elutuppa

Mõeldes sellele, et elutuba on üks seltskonnaga koosolemise keskpunkte, on kohe selgem, mis on head praktilised jõulukingid. Jah, just lauamängud! Kui pelgad, et mida siin täiskasvanutele ikka lauamänge kinkida, siis lauamänguturg ja võimalikud valikud on viimastel aastatel niivõrd suurenenud ja kasvanud, et ilma järgi uurimata ei teagi, milliseid põnevaid variante üldse olemas on.