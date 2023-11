Parimad valentinipäeva kingitused on käeulatuses

Valentinipäeva kingitused sellele ühele ja õigele

Tõsi on, et valentinipäeva nähakse peamiselt romantilise pühana, nii et sellest ei saa meiegi ei üle ega ümber. See on ka põhjuseks, miks valentinipäeva kingitused on tihtipeale romantilist laadi: ühine nädalavahetus ja puhkusereis, käsitsi kirjutatud armastuskiri, ideaalselt sobiv kaelakee või kõrvarõngapaar või hiiglaslik lillekimp.

Väga levinud kingid võivad aga muutuda klišeeks, eriti kui lillekimbu saanud armastatu on tegelikult antud taimede vastu allergiline. Head valentinipäeva kingitused ei pea olema kallid, ka pole vaja kaasa minna „naabrist parem“ mänguga. Oluline on siiski see, et valid midagi, mida sa tead et just sinu kallim oskab hinnata ja millega saad väljendada oma tundeid ja tänulikkust armastatu olemasolu eest. Nii võibki juhtuda, et šokolaadikarbi asemel on armsamale kõige romantilisem kingitus hoopiski korralik Makita akutrell.

Midagi oma heale sõbrale

Valentinipäeva kingitused võivad olla ka natuke teist tüüpi. Nii mõnigi sõprus elab üle ka romantilised suhted ja miks mitte seda tähistada? Hea sõbra kõrval võime sammude aastaid, lausa aastakümneid, mis tähendab ka seda, et mälestused kipuvad ajas tuhmuma. Sõbrapäev on seega ideaalseks vabanduseks, millal neid põnevaid koosveedetud aegu ja hetki meelde tuletada. Isikupärastatud ehted, ühistest piltidest koostatud album või hoopis ühistest juhtumitest inspiratsiooni saanuna kirjapandud jutukogu on kindlasti midagi sellist, mida sõber hinnata oskab.

Kindla peale on sul oma sõpradega tekkinud mõned siseringi naljad, millest mitte keegi teine aru ei saa. Mõtle natuke ja kindlasti taipad, et ühel või teisel põhjusel võib ideaalseks kingiks olla LG köögikaal Hansaposti veebipoest või hoopis teatud Karl Lagerfeld parfüüm Kaup24 e-poest. Keegi teine ei peagi aru saama, miks just see kink on ideaalne, piisab sellest, et kingitus toob sõbrale naeratuse näole.

Ära unusta kõige väiksemaid