Kodumaised loitsud toovad Eestisse hulgaliselt väliskülalisi

Loitsud on vanarahva seas alati laialt levinud, kuid samas saadab neid ka omamoodi müstika. 24.–27. juulini toimuval festivalil mõtestatakse loitsude ja muistendite kaudu aga ühiskonnas olulisi küsimusi, mulgi kultuuri ning eestlust Euroopa võtmes. Kuigi kõigil riikidel on oma vanarahvatarkused, siis meie loitsud meelitavad siia ka palju külalisi välismaalt, sest loitsudes on omapära. Omapärasus on ka üks Tartu 2024 juhtmõtteid, mistõttu sobib see suurepäraselt kultuuripealinna tiitliaasta programmi.