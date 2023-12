Kanep levib Lõuna-Eestis mühinal

Kuigi rahvasuus on kanep tuntud rohkem narkootilise ainena, siis tegelikkuses annab sellest teha väga palju erinevaid tooteid. Näiteks on kanepit läbi aegade kasvatatud kiude andva taimena, millest valmistati ja valmistatakse ka tänapäeval köisi, riiet ning isegi paberit.

„Kanep on tõeline supertaim, millest on võimalik toota nii beyond-meat-tooteid kui ka näiteks betooni,“ ütles Tartu 2024 programmiliini Teadus ja Tehnoloogia juht Hele Priimets. „Kusjuures toodetakse nii sellist betooni, mis on jätkusuutlik ehitusmaterjal hoonete parema energiatõhususe tagamisel, kui ka sellist, millest luua kauneid ja praktilisi sisustuselemente, nagu teeb seda disainer Hannah Segerkrantz.“