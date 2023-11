Läti alustas mitteametlikke konsultatsioone Kariņši NATO peasekretäri kandidaadiks esitamiseks

Siliņa selgitas, et NATO peasekretäri valimise protseduur ei ole rangelt reglementeeritud. Praegu on alustatud mitteametlikke läbirääkimisi NATO riikide suursaadikute tasemel, keda Läti on teavitanud, et tal on olemas kandidaat peasekretäri ametikohale, vahendab Läti Delfi.

Siliņa märkis, et Läti ei ole varem alliansi peasekretäri ametikohale oma kandidaati esitanud ja see on uus kogemus.

„Me otsime toetust ja vaatame, kui tekib võimalusi ja selge protsess, langetame me ametliku otsuse kandidaadi ülesseadmise kohta,“ ütles Siliņa.

Siliņa leiab, et Läti võib peasekretäri kandidaadi ametlikult üles seada, sest „meil on tugev kandidaat“ ja ühegi uue liikmesriigi esindaja ei ole organisatsiooni juhtinud. Peaminister märkis, et Kariņšil on suur riigi juhtimise kogemus, Euroopa Parlamendis töötamise kogemus ja ta mõistab rahvusvahelisi protsesse.

Siliņa ütles veel, et Balti riikide jaoks oleks suur saavutus, kui NATO etteotsa saaks keegi neist kolmest riigist.