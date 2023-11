Veendu ise – Tartu jätab kunsti lagunema

Kunstist räägitakse sageli kui millestki, millest tavaline inimene aru ei saa ning mille mõistmiseks on vaja eraldi haridust või vähemalt suuri taustateadmisi. Kunstifestival „Linnast välja“ näitab, et kunst võib olla ka kõikjal meie tavalise elu ümber ning seda saab luua nii põõsastesse kui ka asfaltplatsidele.

Mis kõige tähtsam, kunsti kaudu on võimalik tähelepanu pöörata olulistele ühiskonna valupunktidele. Olgu see siis keskkond, ääremaastumine või kinnistunud mõttemustrid – kaasahaaravate teoste kaudu on kõigi nende lugu võimalik rääkida. Nii sünnib 2024. aasta suvel kunstitee, mis toob Tartu valla looduskaunitesse kohtadesse küsimusi peegeldavaid seinamaalinguid, keskkonnahoidlikke skulptuure ja installatsioone.

Tartu 2024 programmiliini Elu ja Keskkond juhi Triin Pika sõnul esitab kunstifestival „Linnast välja“ väljakutse arusaamale, et kunst on loodud vaid näitusesaalidesse. „Luues ja tuues kunsti kogukonnale lähemale, saab see rääkida olulistel teemadel, lahti mõtestada kompleksseid väljakutseid ning aidata mõista protsesse, nagu kliimakriis, inimeste mõju elusloodusele ja üksteisele,“ ütles Pikk. „Et säiliks elu, on selliste küsimustega oluline tegeleda nüüd.“

Kunsti leiab järve äärest ja põlluservast, jalakäijate tunnelist ja Raadi lennuväljalt – paikadest, kust seda oodata ei oskaks. Just see teebki kunsti kõigile arusaadavaks ning nähtavaks, võiks isegi öelda, et igaühele kättesaadavaks. Kunstiteed täiendavad kuraatorituurid, ekskursioonid, paiksed näitused Tartu vallas ning rändnäitus Elva ja Nõo vallas.

„Linnast välja“ sümboliseerib suurepäraselt mõtet: pärast meid ei tule veeuputust. Nii nagu Tartu 2024 programm, esitab ka festival küsimusi ja otsib vastuseid, kuidas elada tulevikus hästi inimese, ühiskonna, keskkonnana nii linnas kui ka maal.

Teosed jäävad pealtvaatajaid rõõmustama ka pärast festivali lõppu, kuni need loodussäästlikult ja inimsilmale esteetiliselt lagunevad. Kunst ei pea olema igavene, ent see saab juhtida tähelepanu igavestele teemadele, mis on loodushoid, jäätmekäitlus ja pärandmaastike väärtustamine.