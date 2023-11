Tartu 2024 toob NASA Kuu-missiooni koju kätte

Kõigile neile, kes arvavad, et NASA missioonid on täielik kosmos, on nüüd rõõmusõnum. Teadmised tulevad koju kätte ehk kümnendat korda toimuval „Valguse festivalil“ tutvustavad spetsialistid seda, mis lihtinimesele tihtipeale kättesaamatuks jääb.