Estonia klaver meelitab Eestisse maailma tipp-pianistid

Et mitte kogu saladuseloori kergitada, tasub vaid mainida, et tegemist on pühendusega Estonia klaverivabriku loojale Ernst Hiisile, kelle pärand on Eesti teinud kogu maailmas laialt tuntuks. „Kontsert annab meile võimaluse rõhutada iga inimese väärtust, hoolimata tema sünnikoha väiksusest – me usume väikeste kohtade suurde sisusse ja Ernst Hiisi heasse eeskujusse oma unistustesse uskumisel,“ rääkis Luunja kultuuri- ja vabaajakeskuse direktor Kadi Kalmus.