Riigikogu infotunnis käsitleti õpetajate puudust. Kallas: selle üks põhjus on praegune koolivõrk, mis vajab reformimist

Tänases infotunnis rääkis haridusminister Kristina Kallas vastates küsimusele õpetajate palkade kohta, et on vaja reformida õpetaja ametikohtade arvu. Ta selgitas, et õpetajate puuduse üks põhjus on selles, et praeguses koolivõrgus asuvad koolid ja klassikomplektid seal, kus on aina vähem lapsi, ning puudu on õpetajaid nendes koolides ja piirkondades, kuhu lapsi juurde tuleb. „See vajab reformimist ja see on see arutelu, mida me omavalitsustega täna konsultatsioonidest peame,“ sõnas ta.

Eestikeelsele õppele üleminekuga seotud ebapiisava keeleoskusega õpetajate lahkumisse kohta, märkis Kallas, et keelenõuded on kehtinud 25 aastat ning nüüd muudeti õppekeelt vaid esimestes ja neljandates klassides. „Üleminek on tegelikult väga sujuv, kui me vaatame õpetajate ressurssi. Kõige suurem probleem õpetajate puudusega eestikeelsele haridusele üleminekul ei ole eesti keelt oskavad esimese ja neljanda klassi ette astuvate õpetajate puudus. Need õpetajakohad tegelikult on täna võimalik ära täita,“ kinnitas ta.

Kallase sõnul on probleem nende õpetajatega, kes õpetavad edasi vene keeles ja kelle keeleoskus ei vasta nõudele B2. „Nad ei saa töötada järgmise aasta 1. septembrist. Aga see keeletase on nende kohta kehtinud 25 aastat. Ehk siis siin ei ole mitte midagi uut. Me ei ole tegelikult teinud järsku keeletasemete muutust,“ märkis Kallas. Ministri sõnul peaksid õpetajate leidmise eest vastutavad kohalikud omavalitsused rohkem pingutama, et pädevaid õpetajaid leida. „Ma arvan, et ooteaeg laste poolt on juba ammu ära lõppenud. Me oleme põlvkondade kaupa jätnud lastele andmata selle võimaluse, et nemad saaksid head haridust.“

Kristina Kallas vastas veel ühele õpetajaid puudutavale küsimusele.

Samuti osalesid infotunnis peaminister Kaja Kallas ja kultuuriminister Heidy Purga. Peaminister vastas Riigikogu liikmete küsimustele lühinägeliku valitsemise, pantvangikriisi, sõnade ja tegude, riigiettevõtte kahjumi, Eesti ettevõtetes töötavate kolmandatest riikidest pärit isikute riigikeele oskuse, õpetajate tingimuste, energiavarustuse ning WHO lepinguga seonduva kohta.