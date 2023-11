Rootsi kaitseministri sõnul peab riik NATO-ga ühinema nii kiiresti kui võimalik

Jonson ütles, et ei suuda anda ajakava, millal heakskiiduprotsess lõpule võiks jõuda, aga ta on kindel, et Türgi ja Ungari ratifitseerivad lõpuks Rootsi NATO liikmeks saamise.

„Me ei taha Venemaad ohuna maha kanda, sest Venemaa on /.../ näidanud tõendeid vastupidavuse kohta [Ukrainas]. Seega peame me sellele kindlaks jääma ja me teeme seda kõige paremini, tugevdades oma rahvuslikke nõrkusi ja saades täielikult NATO-sse integreeritud nii kiiresti kui võimalik,“ ütles Jonson.

Eile Helsingis julgeolekufoorumil Hanakäräjät osalenud Jonson ütles, et usub, et Rootsi liitumistaotlusele on NATO liitlaste hulgas suur toetus. Ta ütles, et Rootsi pakub NATO-le suuremat strateegilist sügavust ja tähtsaid sõjalisi ressursse.

Vaatamata Türgi ja Ungari venitamisele on Jonson Rootsi NATO-tulevikus kindel.

„Me kavatseme liitlasteks saada ja ma olen kindel, et me saame liitlasteks,“ ütles Jonson.

Jonsoni sõnul on ta olnud kontaktis Soome kolleegidega seoses pingetega Soome-Vene piiril. Jonsoni sõnul on Soome endiselt Rootsi lähim poliitiline partner julgeoleku ja riigikaitse valdkonnas.

„See suhe on jätkuvalt meie jaoks täiesti keskne ning see on ka väga tähtis panus julgeolekusse ja stabiilsusse meie regioonis,“ ütles Jonson.