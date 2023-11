Erakondade reitingud: Isamaa kasvatas toetust, EKRE kaotas. Reformierakond püsib languses

Isamaa toetus tõusis nädalaga 2,1 protsendipunkti võrra ja EKRE toetus langes 1,4 protsendipunkti võrra ning eelmisel nädalal liidrikohale tõusnud Isamaa edu EKRE ees on kasvas 4 protsendipunktini. Kolmandal kohal oleva Reformierakonna toetus püsib langustrendis ning viimase üheksa nädalaga on peaministripartei reiting langenud 8,3 protsendipunkti võrra. Isamaa toetus on kõrgeimal ning Reformierakonna toetus madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.