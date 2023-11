Iisrael ja Hamas sõlmisid osa pantvangide vabastamise ja ajutise vaherahu leppe

„Iisraeli valitsus on kohustatud kõik pantvangid koju tagasi tooma. Täna õhtul kiitsime heaks selle eesmärgi saavutamise esimese etapi, mille kohaselt vabastatakse vähemalt 50 pantvangi - naised ja lapsed - nelja päeva jooksul, sel ajal on lahingutegevuses paus,“ seisab Iisraeli peaministri büroo ametlikus teadaandes.

„Iga täiendava 10 pantvangi vabastamine toob kaasa ühe täiendava päeva pausi. Iisraeli valitsus, sõjavägi ja julgeolekuteenistused jätkavad sõda, et tuua koju kõik pantvangid, viia lõpule Hamasi likvideerimine, et Gazast ei tuleks uut ohtu Iisraeli riigile.“

Hamas on võtnud 7. oktoobril toimunud terrorirünnaku käigus pantvangi üle 200 inimese. Pantvangide täpne arv ei ole selge, kuid Hamas on väitnud, et nende käes on 250 inimest, sealhulgas 200 iisraellast ja 50 välismaalast.