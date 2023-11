Kolmapäeva õhtul tabab Eestit tugev lumetorm, transpordiamet hoiatab halbade liiklusolude eest

Öö vastu neljapäeva on väga tuuline, tuisune ning tugeva lume- ja lörtsisajuga, ütles sünoptik Taimi Paljak. Neljapäeva hommikuks torm vaibub ning päeval tõuseb temperatuur plussi. Puhub mõõdukas tuul ja maad katab tihe lörtsisadu.

Paljak hoiatas, et teed muutuvad heitliku ilma tõttu libedaks. „Päev on vesine ja õhtul jõuab uuesti kohale tugevam lörtsisadu,“ kirjeldas sünoptik kesknädala ilmaolusid. „Väga keerulised liiklusolud saavad neljapäeval olema.“

Keskkonnaagentuuri järgi jõuab kolmapäeva õhtul saartele tihe lume- ja lörtsisadu ning tuul tõuseb kuni 25 m/s. Öösel ulatub tuulekiirus 30 m/s ning lund on oodata 7-12 sentimeetrit. Neljapäeva hommikul jätkub Ida-Eestis lume- ja lörtsisadu ning tuisk, Lääne-Eestis sadu nõrgeneb ja läheb üle vihmaks. Õhtuks lörtsisadu tiheneb.

Transpordiameti teehoiuteenistuse direktor Janno Sammul sõnas, et iga piirkonna lepingupartnerid jälgivad pingsalt ilmaprognoosi. „Piirkonnad on tormiks valmistunud ning vaatavad, et tehnika oleks valmis ja töökorras,“ kinnitas ta.

Sammuli sõnul ei tule talveilm ega libedad teed üllatusena ning liiva- ja graanulikotid on igas piirkonnas ootel. „Aga me ei tea, kui tugev see torm on. Eesti heitliku ilma puhul on seda keeruline täpselt prognoosida,“ märkis ta.

Sammul pani sõidukijuhtidele südamele, et nad järele mõtleks, kas tuisus on kindlasti tarvis autoga liiklusesse minna. Juhul kui sõitu edasi lükata ei saa, tuleks autosse kaasa võtta laetud mobiiltelefon ja veepudel.

„Enne sõitu peaks kontrollima, kas autol on korrektsed rehvid all ja kas kojamehed töötavad korralikult,“ loetles Sammul ettevaatusabinõusid. Ta lisas, et lubatud piirkiirus ei tähenda, et lörtsi- ja lumesajus sõites selleni tingimata küündima peaks.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg kinnitas, et Tallinn on valmis libedust ennetama ja tõrjuma ning lumetormi tagajärgede likvideerimiseks on valmis seatud ligi 170 lumekoristusmasinat.

Ka Sulg rõhutas, et kõik liiklejad peaksid jälgima ilmastikuolusid ja valima sobiva sõidukiiruse. „Jalakäijad ja jalgratturid peavad samuti tähelepanelikud olema, sest teed võivad olla libedad ning libedustõrje teostamine kõnniteedel ning jalg- ja jalgrattateedel võib võtta aega,“ lisas ta.