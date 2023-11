Itaalia maffiavastases kohtuprotsessis mõisteti süüdi üle 230 inimese

„Tänane kohtuotsus tähendab, et terve Calabria provints on vabastatud kuritegeliku rühmituse kõrgeimast võimust,“ ütles kohtuasja endine juhtivprokurör Nicola Gratteri. Ta lisas, et kohtuotsuse keskne aspekt oli ’Ndrangheta ja professionaalide võrgustiku vahelise seose kinnitamine.