VIDEO | Kaja Kallas viitas, et Liina Kersna lõi talle noa selga. Kersna: ma ei tahtnud kedagi solvata

Möödunud nädalal andis Kersna ERR-ile intervjuu , milles lausus, et juhul kui Kaja Kallas on võtnud sihiks pürgida mõne rahvusvahelise institutsiooni etteotsa, valitakse ta erakonna esimeheks ilmselt viimast korda.

„Eks see Kallasele mõnevõrra mõru pill võib olla, sest erakonnakaaslase Liina Kersna sõnul jääb see Kaja Kallasele viimaseks korraks,“ oletas reporter uudislõigu saatetekstis.

„Selles intervjuus räägin ma sellest, kuidas Kaja Kallasel on rahvusvahelises suhtluses tuul tiibades ja me ei tea, kuhu see tuul teda viib,“ selgitas Kersna. „Ma tõesti ei tahtnud kedagi oma sõnavõtuga solvata ja ma arvan, et seal ka ei olnud midagi solvavat. Vastupidi, ma enda meelest tunnustasin Kaja Kallase tööd.“