ERISAADE | Ansip: Kaja Kallas solvas Hollandi peaministrit. Paet: on neid, kellele see silma torkas

Endine välisminister ei soovinud minna kaasa spekulatsiooniga sellest, kas Kallase taandumisel võiks temast peaminister saada. „Ma arvan, et neid juhul-kui-jutte pole väga mõtet heietada. Kui see olukord kunagi avaneb, siis tuleb vaadata, milline on seis sellel hetkel. Milline on toetus kellelegi, millised on jõujooned, ja muidugi, millised on ideed. Täna öelda, et jah, kindlasti, või kindlasti ei, ei näe ma mõtet,“ lausus Paet.

Paet ei teinud suurt numbrit sellest, et 38 protsenti Reformierakonna üldkogul osalenutest Kallasele häält ei andnud. Tema tõi välja, et kaks kolmandikku esimehe valimisel osalenutest on endiselt erakonna esimehe taga. „See näitab seda, et [praegu] ametis oleva peaministri puhul ei ole tava, et keegi tuleb kõrvale kandideerima,“ sõnas Paet. „Kui vaadata, kes juhatusse valiti – enamik liikmeid soovib positiivset stabiilsust ja kogemusi,“ lisas ta.

Ansip märkis, et laupäeval toimunud üldkogul on suur hulk reformierakondlasi oma meelsust väljendanud. „Ta oleks pidanud vabandama selle eest, et ta ei rääkinud tõtt,“ ütles ekspeaminister, viidates Kallase esimestele kommentaaridele idavedude skandaali kohta. „Ta peaks vabandama ka vabariigi presidendi ja president Kersti Kaljulaiu vääritu ründamise eest. Veel kenam oleks, kui perekond maksaks 75-aastasele Valdar Parvele 1500 eurot tagasi,“ lausus Ansip.

Andrus Ansip ütles, et Kaja Kallas eksib rängalt, kui ta arvab, et probleem on kriitikas. „Ei ole ju nii, et probleem on tekkinud kriitikast. Kriitika on tulnud sellest, et probleem on olemas, ja selle probleemi keskmes on olnud Kaja Kallas,“ ütles varasem Eesti peaminister.

Paar nädalat tagasi toimus Tallinnas Euroopa Liidu taasterahastu aastakonverents, kus paneelis esinesid Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis ja peaminister Kaja Kallas. Paneeli juhtinud Hans H. Luik viitas Andrus Ansipile ja tema tegemistele seoses Euroopa kiibitootmise käimatõmbamisega. Luik küsis, kas emb-kumb panelist on kuulnud, mis sellest algatusest saab. Kaja Kallas vastas nii: „Ma pean ütlema, et mind üllatab, et Andrus Ansip tegeleb millegagi, mis on Euroopa Parlamendiga ka päriselt seotud. Esimest korda kuulen, see on mulle suur üllatus. Siiamaani olen kuulnud ainult tema kommentaare kodumaise poliitika kohta. Ma ei teadnud, et ta ka midagi teeb, väga huvitav.“

Kas see oli solvang?

Eurosaadikutelt küsiti ka arvamust Kaja Kallase vastuse kohta Washingtonis toimunud Politico kaitsekonverentsil. Peaministrilt küsiti, kas talle meeldiks, kui teda kaalutaks NATO peasekretäriks. Ansip leidis, et Kallase jaatavat vastust tõlgendati ka väljaspool Eestit sellisena, mis viitab peaministri huvile uue ameti vastu. „Seesama Politico on tõlgendanud seda nii, et Kaja Kallas on öelnud, et ta tahab saada NATO peasekretäriks. Ei maksa endale tuhka pähe raputada sellepärast, et me ei saanud täpselt aru, mida Kaja väitis. Täpselt samamoodi ei saanud sel juhul ka Politico aru,“ ütles Ansip.

Ekspeaminister kirjeldas eelmise NATO peasekretäri ametisse saamisega seonduvat. „Anders Fogh Rasmussen ütles mulle, et Taani kuningriigis on lihtne – niipea kui sa ütled, et sulle meeldiks mingi muu amet, niipea ütlesid oma inimestele, et praegune amet sind enam ei rahulda. Taani kuningriigis eeldatakse, et kes otsib peaministriametis midagi muud, see peab kohe tagasi astuma,“ meenutas Ansip Rasmusseni, kes sai seetõttu kandidaadiks alles NATO tippkohtumise õhtusöögil. Seal on liikmesriikide esindajatel oma positsioonid juba kujundatud. „Et Kaja Kallas osutuks valituks, oleks vaja ka Hollandi toetust, aga pärast sellist solvangut Mark Rutte aadressil on seda suhteliselt raske saada,“ ütles Ansip.

Peaministri anekdoot Politico kaitsekonverentsil Kaja Kallas „Arvatakse, et järgmine NATO peasekretär võiks tulla mõnest uuemast liikmesriigist. Samuti riigist, mis kulutab kaitsele vähemalt 2% SKP-st. Oleks ka kena, kui ta oleks naine. Seega on loogiline, et selleks peaks saama Mark Rutte.“

Kas Kallas solvas Ruttet? „Solvangutunnetus on erinev, aga on neid, kellele see torkas silma ja kes on öelnud, et oleks võinud personaalseks minemata jätta,“ märkis Urmas Paet.

