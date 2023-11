Tallinnas terviseameti peamajas esitleti täna analüüsi „COVID-19 pandeemia kirjeldav analüüs ja õppetunnid“. Üks koostajatest on Irja Lutsar, kes puhangu puhkemisest saati on olnud otsesõnu selle keskmes.

Muu hulgas rääkis ta ka piirangutest ja nende tulemustest. Ta märkis pressikonverentsi järel, et piirangud küll töötavad, aga peavad olema mõtestatud ja fokusseeritud. Ta tõi välja, et kohe 2020. aasta kevadel oli piiranguid vaja, kuna haigus oli meie jaoks täiesti tundmatu. Oligi oht, et haiglad võivad muidu kiiresti täituda.