Venemaa vetostas Eesti OSCE eesistumise. Tsahkna: on vastuvõetamatu alluda Moskva nõudmistele ja väljapressimisele

Üks Eesti Päevalehega rääkinud Eesti välispoliitika tipptegijaid teadis peegeldada lehe kõrvu jõudnud muret tekitavat kuluaarijuttu – OSCE peaks olema see keskkond, kus leitakse dialoogi käigus lahendus Venemaa ja Ukraina sõjale, kuidas tahes see ka välja ei näeks. Seetõttu on osa suuri OSCE-sse kuuluvaid lääneriike huvitatud sellest, et OSCE töö jätkuks igal juhul ka 2024. aastal.