Tallinn panustab eestikeelsele õppele üleminekuks üle 8,8 miljoni euro

Meetmete seas on nii õpetajate õpetamine, uute õpetajate värbamine, õpetajate metoodiline toetamine ja motiveerimine, laste toetamine eestikeelsele õppele üleminekul, nii lapsevanemate kui ka õpetajate toetamine ja nõustamine ja õpikeskkonna loomine.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on eestikeelsele õppele üleminek nii haridusvaldkonna kui ka Tallinna prioriteediks. „Tallinn on lähenenud eestikeelsele õppele üleminekule süsteemselt ja analüüsist lähtuvalt, oleme ekspertide abiga valmistanud meetmeid ette pool aastat,“ ütles Kõlvart. „Kavandatud tegevused on omavahel seotud ja üksteist täiendavad, moodustades haridusasutuste jaoks tervikliku käsitluse. Eestikeelsele õppele ülemineku protsessis soovime toetada ja aidata nii õpilasi, õpetajaid kui ka koole ja peresid.“