Täna toimus terviseametis pressikonverents, kus esileti ülevaadet „COVID-19 pandeemia kirjeldav analüüs ja õppetunnid“. Härma sõnas seal, et see on loodetavasti viimane kord, kui koroona tõttu peab pressikonverentsi kokku kutsuma.

Samas on praegu näha, et haigestumine on kasvanud. Töökollektiivides on minipuhanguid ja näiteks ka sõpruskondade ühisüritused võivad olla sütikuks viiruse levikule.