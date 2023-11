Ränderünne jätkub. Narva piiripunkti juht: kui Soome idapiiri täielikult sulgeb, kasvab surve Eestile. Oleme valmis

Narva piiripunkti juht Marek Liiva ütles täna pärastlõunal Delfile, et esmaspäeval püüdis Venemaalt üle piiri Eestisse pääseda veel 11 illegaalset immigranti. Kümnest süürlasest ja ühest egiptlasest koosnev grupp saadeti Vene Föderatsiooni tagasi, kinnitas Liiva.

Ta selgitas, et Eestil pole kohustust võtta vastu välismaalasi, kes sisenevad riiki seadusliku aluseta. „Kui kolmanda riigi kodanikud soovivad siseneda Eestisse, on nad kohustatud omama viisat ja peavad vastavalt Schengeni piiri eeskirjadele tõendama reisi eesmärke ja muid kavatsusi,“ rääkis Liiva.

Liiva sõnul ütlesid Venemaalt tulnud immigrandid oma taotlustes vaid, et soovivad pääseda Euroopa Liitu. „Muid selgeid argumente neilt kuulda ei olnud,“ lisas Liiva.

Piiripunkti juht tõdes, et juhul kui immigrandid asüüli taotleks, võetaks need taotlused piiripunktis vastu. Liiva selgitas, et asüülitaotluse puhul viiakse läbi teistsugune menetlus.

Tema sõnul korraldatakse kolmandate riikide kodanikele põhjalik taustakontroll ka juhul, kui neil on vajalik viisa olemas. Selle käigus uuritakse inimeselt, kuhu ja kauaks ta läheb, kus peatub, millega oma reisi eesmärki tõendab ja kas tal on tagasisõidupilet olemas.

Soome ajaleht Helsingin Sanomat teatas täna, et valitsus on valmis tegema otsuse idapiiri täieliku sulgemise kohta. Liiva sõnul on väga tõenäoline, et selle võrra suureneb Venemaa surve Eestile. „Oleme selleks valmis,“ kinnitas ta.

Ka siseminister Lauri Läänemets sõnas, et Venemaa poolt võib varem või hiljem rändesurve suurenemist oodata. „Mul pole naiivseid illusioone, et ühel hetkel Eestile midagi ei tehtaks,“ märkis ta.

Läänemetsa sõnul pole kindel, kas rändesurve Eesti piiril võib võtta sama kriitilised mõõtmed, nagu on juhtunud teistes Balti riikides. Minister rõhutas, et Eesti on rünnakuks korralikult valmistunud.