Soome valitsus püüab juba täna idapiiri sulgemise ära otsustada

„Ootan, et lahendusi saadakse kiiresti tehtud, kindlasti tänase päeva jooksul otsime lahendusettepanekuid ja võimalik, et püüame teha otsuseid,“ ütles Orpo MTV Uutiste vahendusel.

„See on seadusandluse järgi võimalik, kui teatud kriteeriumid täituvad,“ ütles Orpo kogu idapiiri sulgemise kohta.

Ajaleht Helsingin Sanomat teata varem oma allikatele Soome valitsuses viidates, et valitsus on valmis tegema täna otsuse idapiiri sulgemise kohta täielikult vähemalt varjupaigataotlejatele.

Allikate sõnul on valitsuses tugev seisukoht, et Venemaa mõjutamisoperatsioonile tuleb vastata karmide meetmetega.

Valitsus on valmis kogunema kiiresti, võimalik, et juba täna.

Kesksel kohal on õiguskantsleri seisukoht otsuse põhiseadusele vastavuse kohta.

Otsuses on mitmeid keerulisi üksikasju. Soomlastel peab olema alati võimalus kodumaale naasta, mistõttu tuleb see kuidagi korraldada. Mõelda tuleb ka topeltkodakondsete ja õppurite olukorrale.

Venemaal on paljude riikidega kokkulepe, et diplomaadid liiguvad Soome piiri kaudu. Ka see tuleb kuidagi korraldada.