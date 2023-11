Putin: inimõiguste kaitse kriisis tänapäeva maailmas on süüdi kollektiivne lääs

Pöördudes inimõiguste ülddeklaratsiooni allkirjastamise 75. aastapäevale pühendatud konverentsi osavõtjate poole, märkis Putin, et on tekkinud sisuline ja konstruktiivne dialoog inimõiguste kaitse võtmeprobleemide üle tänapäeva maailmas, sest selles valdkonnas on kogunenud tõsised vastuolud, vahendab Interfax.