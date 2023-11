VIDEO | Houthi liikumise võitlejad näitasid, kuidas nad Iisraeli ettevõtjaga seotud laeva kaaperdasid

Laev sõidab Bahama lipu all ja seda opereerib Jaapani firma NYK Line. Laevandusandmebaaside järgi on laeva omanikud seotud Ray Car Carriersiga, mille on asutanud üks Iisraeli rikkamaid mehi Abraham „Rami“ Ungar. Meeskonnaliikmed on pärit Filipiinidelt, Bulgaariast, Rumeeniast, Ukrainast ja Mehhikost. Kapten ja vanemmaat on bulgaarlased. Bulgaaria valitsuse teatel pole pantvangistajad nendega ühendust võtnud.