Viljandimaal pääses perekond napilt vingumürgistusest

Räpina vallas edastus suvilast Nublu vingugaasi häire. Eelnevalt oli olnud tulehäire, mille omanik annulleeris. Uue häire peale soovis omanik patrulli reageerimist ja helistas kohe ka naabrile. Naabri info põhjal oli maja suitsu täis ja seega kutsus G4Si juhtimiskeskus kohe välja ka päästeameti.

Omaniku info põhjal kedagi hoones polnud, sest seal viibinud inimesed olid sauna kütma hakanud ja sõitnud linna külalisi tooma. Patrull jõudis kohale enne päästekomandosid ja selleks ajaks oli näha juba lahtist leeki. Peagi saabunud päästjad olid sunnitud ühe aknaklaasi lõhkuma, et alustada veega kustutamist.

Tulekahju oli saanud alguse sauna leiliruumist ja osaliselt jõudnud palkmaja teisele korrusele. Päästjatel õnnestus põleng kustutada, kuid hoone muutus elamiskõlbmatuks.

Sarnane juhtum, kus ahju tehti tuli ja jäeti järelevalveta oli ka Harjumaal.

Nublu andur registreeris vingugaasi häire. Omanik teatas, et oli mõned tunnid tagasi suvilas ahju tule teinud, aga ise on hetkel kaugel, kuid hoones viibib kass. Omaniku soov oli esialgu, et kui uusi häireid ei lisandu, siis patrulli väljasõitu ta ei soovi.

11 minutit hiljem edastas Nublu andur suvilast tulehäire, millele patrull reageeris ja kohale jõudes nägi, et maja on seest paksult suitsu täis, kuid leeke polnud. Ruumide kontrollimisel selgus, et suits tuleb ahjust, kuhu tehti tuli, kuid siiber oli kinni unustatud. Ruumid tuulutati ja kass oli tänu kiirele reageerimisele täie tervise juures.

„Antud juhul oli omanik ahju tule teinud ja ise jooksma läinud. Tuletame siinkohal meelde, et lahtist tuld ei tohi kunagi järelevalveta jätta, olgu selleks küünal või ahju tehtud tuli. Samuti tasub alati usaldada oma andureid, et ilma põhjuseta need häiret ei anna. Kui pole nähtavat suitsu või tuld, siis võib häire põhjuseks olla toas leviv nähtamatu ja lõhnatu vingugaas,“ viitas G4Si erakliendiüksuse juht Tarmo Pärjala Viljandimaa eramus toimunud juhtumile.