Zelenskõi ütles, et Ukraina tahe Vladimir Putini Venemaad võita on endiselt tugev ja moraali osas ei ole mingit patiseisu.

Zelenskõi ütles, et inimesed on väsinud pidevatest õhurünnakutest, tulelöökidest, nende kodude hävitamisest ja lähedaste tapmisest, aga lisas: „Kui te küsite neilt, kas te tahate meie maad Venemaale ära anda, kas te olete valmis venelastega rääkima, kuidas see kõik lõpetada, kas te olete valmis kompromissiks isiklikult Putiniga ja kas te olete sellest väsinud, ütlevad nad teile, et nad ei ole väsinud. Me oleme valmis edasi seisma.“