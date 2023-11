Päev liikluses: mitu last said liiklusõnnetustes vigastada

Teekatted riigi põhi- ja tugimaanteedel on erinevad. Ida- ja Kagu-Eestis ning kohati Saaremaal on teed lumised, Lääne-Eestis paiguti jäised. Mujal Eestis on teed kuivad, niisked või soolaniisked. Temperatuur on valdavalt miinuspoolel, rannikualadel 0–kraadi juures. Ettevaatust, teedel on libedust!