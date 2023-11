Tuntud hiidlased nõuavad kliimaministrilt lageraie lõpetamist Hiiumaal

Meie, Hiiumaa kohalikud elanikud, suvehiidlased või muul viisil Hiiumaaga tihedalt seotud inimesed, soovime, et Hiiumaa riigimetsa hallataks edaspidi keskkonnasõbralike majandamisvõtetega. See tähendab, et riigimetsas ei rakendataks enam metsade majandamisel uuendusraiet, vaid neid majandatakse üksnes püsimetsana, mis välistab metsaalade lagedaks raiumist. Raieviisiks oleks valikraie. Kõrge loodusväärtusega metsaalad tuleks aga võtta täiendavalt kaitse alla.

Inimeste jaoks on Hiiumaa metsad oluliseks põhjuseks, miks saarel elada ja viibida – need on osa väärtuslikust elukeskkonnast ja Hiiumaa identiteedist. Juba praegu on metsade intensiivne majandamine ja langid kogu saare ilmet järsult muutnud. Kuna paljud Hiiumaa riigimetsad on nö raieküpsed, raiutakse need suure tõenäosusega lähiaastatel maha. Veelgi laialdasem raietegevus muudaks aga saare elukeskkonda väga pikaks ajaks, sest kuigi puid saab tagasi istutada, võtab uue metsa väljakujunemine mitu inimpõlve.