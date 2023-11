ERJK-l läheb veel tükk aega, et SALK-i tegevuse eest erakondadele arved saata. Liisa Oviir: suuresti kompame pimeduses

ERJK juht Liisa Oviir rääkis täna Delfile, et neljapäeval koguneb komisjon istungiks ja siis oodatakse hinnangut ühelt õiguseksperdilt, kes väljastpoolt kaasati. „Mis ikkagi on õiguslik alus, kuidas summat arvestada mittetulundusühingu puhul. Kas see peaks olema kulupõhine või turu keskmise hinna põhine,“ ütles Oviir. Ta lisas, et komisjoni liikmed ise on antud küsimuses eri seisukohtadel.