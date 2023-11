VIDEO | Siseminister: mul pole ühtegi põhjust uskuda, et meiega idapiiril midagi ei tehta

„Täna võib Venemaa eesmärk olla katsetada, mismoodi Soome selle olukorraga hakkama saab,“ rääkis Läänemets. Tema sõnul on Soome suhtumine Venemaasse teistsugune kui eestlaste oma. „Eesti on oma seisukohtades, kuidas reageerida, palju ühtsem,“ lausus Läänemets.

Ta rõhutas siiski, et Venemaa on immigrantidega kimbutanud kõiki Eesti naaberriike. „Mul pole ühtegi põhjust uskuda, et ühel hetkel meiega seal piiril midagi ei tehtaks,“ nentis ta.

Läänemetsa sõnul ei mõjuta piiripunkti sulgemist illegaalide arv, vaid olukorra üldisem areng. „Küsimus on näiteks selles, kas nende inimeste elu ja tervis on ohus, sest ilmad on külmad,“ selgitas ta. Samuti võivad illegaalid hakata üle piiri jõuga pressima, lisas poliitik.

Idapiiri ehitamist ei saa Läänemetsa sõnul seaduse tõttu kiirendada. Ta selgitas, et hanked on töös ning nende kontrollimine võtab aega. „Kui me praegu uue hanke üles paneks, siis läheks pigem aeglasemalt,“ tõdes ta ja toonitas, et juba praegu valvavad tulevase piiritara asukohta valvurid.