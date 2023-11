VILJA KÜSIB | Kristina Kallas, mis teil seal Eesti 200-s toimub?

Kristina Kallas on pikemat aega maadelnud õpetajate palgamurega. Lisaraha leidmist ei ole Reformierakonna juhitav valitsus võimalikuks pidanud. Kallasel on soovitatud raha leida oma valdkonnast. Streigiohtu on kaasatud maandama riiklik lepitaja, kuid tänase seisuga pole see streigiohtu maha võtnud.