VIDEO | Kaja Kallas: seome kõik riigieelarve eelnõud usaldushääletusega, meil ei jää muud üle!

Kallas tõdes, et otsus usaldushääletust kasutada tehti raske südamega. Tema sõnul püüdis valitsus opositsiooniga läbi rääkida, et nood oma sajad esitatud muudatusettepanekud tagasi võtaks, ent vastutulekut ei kohanud.

„Riigikogu juhatus on välja arvutanud, et kõikide muudatusettepanekute menetlemiseks läheks kuus kuud,“ lausus Kallas ja märkis, et eelarve peab hiljemalt märtsiks valmis saama.

Riigieelarvega seotud eelnõusid on kokku 13. Kallas kinnitas, et valitsus plaanib neljapäeval usaldushääletusega siduda ka kuus ülejäänud eelnõu. Ta selgitas, et koalitsioon oleks võinud eelnõud ka ühte punti siduda, ent sel moel saab kõik teemad eraldi läbi arutada.

Reedel pöördusid õpetajate kõneisikud Kallase poole sooviga lähipäevil kohtuda, et palgakriisile lahendus leida. Peaminister sõnas, et on õpetajatega varasemalt kohtunud, ent uue palvega kursis ei ole. „Eks neid kohtumispalveid tuleb kogu aeg,“ tõdes Kallas, kelle sõnul peaks hariduskriisi lahendamise eest vastutama eelkõige haridusminister.

Kallas on õpetajate palgakriisi osas korduvalt rõhutanud, et riigieelarves ei leidu õpetajate soovitud palgatõusu jaoks piisavalt raha. Ka täna kinnitas peaminister, et ainus võimalus on vajalik lisaraha leida haridusvaldkonnast.